ООН приветствовала решение КНДР приостановить ядерные испытания

ООН приветствует решение КНДР приостановить ядерные испытания, это поможет продвижению диалога между Кореями, заявила представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу, выступая на открытии подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020 в Женеве, передает РИА Новости.

"Решение КНДР прекратить ядерные тесты и запуски межконтинентальных ракет, а также разобрать площадку для тестов ядерного оружия, являются тем развитием, которое приветствуется и которое, как мы надеемся, внесет вклад в установление доверия и удержания атмосферы искреннего диалога и переговоров", — сказала она.

По ее словам, генеральный секретарь ООН "рассчитывает на позитивный итог предстоящего межкорейского саммита и надеется на скорое соглашение по программе возобновления переговоров, которые приведут к подтверждаемой денуклеаризации и устойчивому миру на Корейском полуострове".

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