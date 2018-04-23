ООН приветствовала решение КНДР приостановить ядерные испытания

23 апреля 2018 12:54 (UTC+04:00)

ООН приветствует решение КНДР приостановить ядерные испытания, это поможет продвижению диалога между Кореями, заявила представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу, выступая на открытии подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020 в Женеве, передает РИА Новости.

"Решение КНДР прекратить ядерные тесты и запуски межконтинентальных ракет, а также разобрать площадку для тестов ядерного оружия, являются тем развитием, которое приветствуется и которое, как мы надеемся, внесет вклад в установление доверия и удержания атмосферы искреннего диалога и переговоров", — сказала она.

По ее словам, генеральный секретарь ООН "рассчитывает на позитивный итог предстоящего межкорейского саммита и надеется на скорое соглашение по программе возобновления переговоров, которые приведут к подтверждаемой денуклеаризации и устойчивому миру на Корейском полуострове".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Главы МИД России и Китая призвали к мирному урегулированию в Сирии
Россия 13:50
ООН будет настаивать, чтобы ОЗХО выполнила свою работу в Думе
Арабские страны 20 апреля 20:14
Де Мистура: удары США и их союзников по Сирии не помогли мирному урегулированию
В мире 20 апреля 19:17
Лавров: Россия не приемлет попыток Запада развалить Сирию
Россия 20 апреля 14:54
Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США
Россия 19 апреля 16:47
Де Мистура планирует встретиться с Лавровым и Шойгу для обсуждения Сирии
Россия 19 апреля 14:22
Узбекистан ратифицирует факультативный протокол Конвенции ООН против пыток
Узбекистан 19 апреля 09:08
Сотрудники ООН попали под обстрел в Думе
Арабские страны 18 апреля 15:49
Россия назвала предложенную Францией резолюцию по Сирии несвоевременной
Россия 18 апреля 06:10
СБ ООН проводит заседание по ситуации в Сирии
В мире 18 апреля 01:00
ООН осудила Израиль за стрельбу по палестинцам на границе с сектором Газа
В мире 17 апреля 19:32
Король Саудовской Аравии и генсек ООН обсудили ситуацию в Йемене
Арабские страны 17 апреля 16:45
Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане
Другие страны 16 апреля 09:26
Казахстан призвал предотвратить дальнейшую военную эскалацию в Сирии
Казахстан 15 апреля 02:08
Захарова: США, Франция и Великобритания пренебрегли правилами СБ ООН
Россия 14 апреля 13:44
Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии
Россия 14 апреля 11:48
Россия потребует созыва СБ ООН в связи с ударами стран Запада по Сирии
Россия 14 апреля 09:24
Генсек ООН призвал проявить сдержанность и избежать эскалации вокруг Сирии
В мире 14 апреля 08:28