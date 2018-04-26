Генсек правящей в Японии ЛДП планирует встретиться с Медведевым в Москве

26 апреля 2018 10:53 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи намерен встретиться в Москве на этой неделе с премьером РФ и председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

"С 26 по 28 апреля я планирую посетить Москву и не только принять участие в Японо-Российском форуме и "Конференции по туристическому обмену", но и провести переговоры с премьер-министром Медведевым", — рассказал Никаи в интервью РИА Новости.

По его словам, с 28 по 29 апреля он будет в Санкт-Петербурге, где встретится с председателем Совета Федерации Матвиенко.

"Такие переговоры будут способствовать обменам между депутатами и политическими партиями Японии и России", — сказал Никаи.

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Azernews Newspaper
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