Лидеры КНДР и Южной Кореи назвали темы переговоров

27 апреля 2018 10:28 (UTC+04:00)

Вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей вошли в повестку дня их саммита в пятницу на утреннем раунде, подтвердил журналистам официальный представитель сеульской администрации, передает РИА Новости.

"Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером", — сказал этот представитель.

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