Лидеры КНДР и Южной Кореи назвали темы переговоров

Вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей вошли в повестку дня их саммита в пятницу на утреннем раунде, подтвердил журналистам официальный представитель сеульской администрации, передает РИА Новости.

"Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером", — сказал этот представитель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.