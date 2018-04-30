Наводнения в Кении унесли жизни более 70 человек

30 апреля 2018 21:33 (UTC+04:00)

Более 70 человек погибли и около 40 тысяч семей до сих пор не могут вернуться в свои дома в Кении из-за наводнений в результате продолжительных ливней, обрушившихся на страну месяц назад, сообщает местное общество Красного Креста, передает РИА Новости.

"В условиях продолжающихся ливневых дождей паводковые воды по-прежнему продолжат представлять опасность для тысяч людей по всей стране. Наши сотрудники и волонтеры работают круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию семей в районах повышенного риска", - заявил генеральный секретарь общества Аббас Гуллет (Abbas Gullet).

С момента начала ливней в конце марта, помимо гибели более 70 человек, свыше 211 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в отчете управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Многие дома, фермы, дороги и другие объекты инфраструктуры разрушены потоками воды.

Ситуация в стране резко ухудшилась, когда кенийская энергокомпания KenGen (Kenya Electricity Generating Company) начала спуск воды из своих ГЭС на реке Тана, которая вышла из берегов около двух недель назад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Могерини осудила нападения в Афганистане
Европа 20:12
Журналист Би-би-си убит на юго-востоке Афганистана
В мире 19:44
Посол Республики Корея: денуклеаризация КНДР напрямую зависит от итогов саммита с США
Другие страны 19:12
В Таиланде около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 19:01
В Иране оценили проект по созданию ядерного двигателя
Политика 17:55
Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
США 17:07
Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР
Европа 16:46
МИД Турции осудило теракт в Кабуле
Турция 12:56
Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 29 (Обновлено)
Другие страны 12:24
США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин на металлы
США 11:49
Япония и США договорились продолжить максимальное давление на КНДР для ее денуклеаризации
США 11:22
В НАТО рассказали, как долго миссия останется в Афганистане
Другие страны 09:59
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 09:20
Сеул пообещал убрать громкоговорители с северокорейской границы
Другие страны 08:09
Глава МИД Китая посетит Северную Корею
Китай 06:22
КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей
Другие страны 03:25
ДТП с 50 автомобилями произошло в Мексике (ВИДЕО)
Другие страны 29 апреля 23:07
Азербайджан, Россия, Иран и Индия начали тестирование транспортного коридора Север-Юг
Бизнес 29 апреля 20:05