При атаке боевиков ИГ в пригороде Багдада погибли не менее семи человек

2 мая 2018 01:37 (UTC+04:00)

Не менее семи человек погибли, еще девять получили ранения во вторник в пригороде Багдада в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармии на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.

На данный момент информация о числе погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, "жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан".

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