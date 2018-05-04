Автобус с военными упал в реку на юге Чили

4 мая 2018 05:33 (UTC+04:00)

Автобус, перевозивший 25 военнослужащих, в четверг упал в реку Пуэло на юге Чили, передает ТАСС со ссылкой на сайт телеканала Globovision.

Жертвами ДТП стали два человека, не менее 10 получили травмы.

В эвакуации пострадавших были задействованы два вертолета правоохранительных органов. По данным властей, состояние двоих военнослужащих оценивается как тяжелое.

Компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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