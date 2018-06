Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала (ВИДЕО)

Футболисты сборной Уругвая добились победы над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, Интерфакс.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.

На 7-й минуте Эдинсон Кавани вывел сборную Уругвая вперед. Португалия отыгралась на 55-й минуте благодаря точному удару Пепе. Однако южноамериканская команда вырвала победу: на 62-й минуте вновь отличился Кавани.

Таким образом, сборная Уругвая вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Франции. Ранее в субботу французы добились победы над соперниками из сборной Аргентины - 4:3.

В воскресенье свой матч в рамках 1/8 финала проведет сборная России. В 17:00 мск начнется ее встреча против команды Испании. В 21:00 мск стартует матч между сборными Хорватии и Дании.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.