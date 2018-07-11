Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018 (ВИДЕО)

11 июля 2018 00:04 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Франции завоевали путевку в финал чемпионата мира-2018, пишет Интерфакс.

В полуфинальном матче, прошедшем в Петербурге, команда Франции одержала победу над национальной командой Бельгии. Результат противостояния – 1:0. В составе победителей на 51-й минуте отличился Самуэль Юмтити.

В финале сборная Франции сыграет с победителем пары Англия – Хорватия. Бельгийская же команда поборется в матче за бронзовые медали.

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