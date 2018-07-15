Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

15 июля 2018 20:59 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Франции завоевали звание чемпиона мира, обыграв в финале ЧМ-2018 национальную команду Хорватии, передает Интерфакс.

Встреча, прошедшая на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

На 18-й минуте хорват Марио Манджукич поразил свои ворота головой после навеса в штрафную площадь. Через 10 минут Хорватия отыгралась: мяч забил Иван Перишич. Еще через 10 минут успех вновь праздновали французы: пенальти реализовал Антуан Гризманн.

Во втором тайме – на 59-й и 65-й минутах соответственно – отличились футболисты сборной Франции Поль Погба и Килиан Мбаппе.

На 69-й минуте Марио Манджукич, воспользовавшись ошибкой вратаря сборной Франции Уго Льориса, сократил отставание в счете, но большего команда Хорватии в этом матче достичь не смогла.

Таким образом, сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. Ранее она выиграла трофей в 1998 году. Хорватия играла в финале впервые.

Сборную Франции привел к триумфу главный тренер Дидье Дешам. Он – третий представитель мирового футбола, который выиграл ЧМ и в качестве игрока, и, будучи тренером. Ранее это сделали Марио Загалло (Бразилия) и Франц Беккенбауэр (Германия).

Сборная Франции начала свой турнирный путь на ЧМ-2018 победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале сборная Франции победила команду Уругвая (2:0). В полуфинале - сборную Бельгии (1:0).

Сборная Хорватии в группе обыграла Нигерию (2:0) , разгромила Аргентину (3:0) и переиграла Исландию (2:1). Хорваты вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D. В 1/8 финала Хорватия одолела Данию лишь в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1). В четвертьфинале хорваты победили Россию, но тоже в серии пенальти. Основное время матча 1/4 финала Россия - Хорватия завершилось со счетом 1:1, дополнительное - со счетом 2:2. В полуфинале хорваты обыграли Англию в дополнительное время - 2:1 (основное время завершилось со счетом 1:1).

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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