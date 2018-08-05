В Каракасе совершено неудачное покушение на Мадуро

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, по предварительным данным, было совершено покушение, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в Каракасе.

"Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным", — сказал источник.

Инцидент произошел во время парада, приуроченного к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. NTN24, ссылаясь на известного венесуэльского журналиста Романа Камачо, передает, что трибуну, с которой выступал президент, мог атаковать дрон со взрывчаткой C4.

Уточняется, что глава государства не пострадал, но несколько участников парада получили ранения. По данным радио Caracol, Мадуро эвакуирован в безопасное место.

Ранее венесуэльское телевидение оборвало трансляцию с публичного мероприятия, в котором участвовал Мадуро. Внезапно во время выступления президента он и окружавшие его люди резко посмотрели вверх, затем на опубликованных кадрах запечатлено, как участники парада начали разбегаться в сторону от трибуны.

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