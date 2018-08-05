В Каракасе совершено неудачное покушение на Мадуро

5 августа 2018 03:33 (UTC+04:00)

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, по предварительным данным, было совершено покушение, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в Каракасе.

"Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным", — сказал источник.

Инцидент произошел во время парада, приуроченного к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. NTN24, ссылаясь на известного венесуэльского журналиста Романа Камачо, передает, что трибуну, с которой выступал президент, мог атаковать дрон со взрывчаткой C4.

Уточняется, что глава государства не пострадал, но несколько участников парада получили ранения. По данным радио Caracol, Мадуро эвакуирован в безопасное место.

Ранее венесуэльское телевидение оборвало трансляцию с публичного мероприятия, в котором участвовал Мадуро. Внезапно во время выступления президента он и окружавшие его люди резко посмотрели вверх, затем на опубликованных кадрах запечатлено, как участники парада начали разбегаться в сторону от трибуны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Венесуэла изменит законы по иностранной валюте для привлечения инвестиций
Другие страны 26 июля 05:30
Президент Венесуэлы призвал к активизации военного сотрудничества с Россией
Другие страны 25 июля 14:50
Москва и Каракас ведут консультации по возможному продлению сделки ОПЕК+
Россия 18 июля 16:16
Президент Боливии назвал Трампа врагом человечества
В мире 18 июля 02:42
Нефть дорожает в ожидании забастовки на буровых установках Норвегии
Энергетика 10 июля 11:17
Цены на нефть выросли на новостях из Ливии
Энергетика 3 июля 15:57
Лента новостей
Австралия и Новая Зеландия помогут тушить пожары в Калифорнии
Другие страны 04:05
ИГ взяла на себя ответственность за теракт в мечети на востоке Афганистана
Другие страны 03:00
В Мексике мальчик поступил в университет в 12 лет
Другие страны 02:24
Трамп прокомментировал возможность ирано-американского саммита
США 01:55
В ДР Конго подтверждено 13 новых случаев заражения эболой
Другие страны 01:21
Анар Нагылбаз за день до смерти написал… – рэпер, журналист, замдиректор Дворца культуры (ФОТО)
Социум 01:03
Трамп заявил, что пошлины в отношении Китая работают отлично
США 00:35
В Албании появится первая база НАТО на Балканах
Другие страны 00:03
В Швейцарии разбились два легкомоторных самолета
Европа 4 августа 23:37