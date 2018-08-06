Власти Южного Судана подписали окончательное мирное соглашение с повстанцами - СМИ

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев и бывший вице-президент Риек Машар Тени подписали окончательное соглашение о прекращении огня и разделе полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Как президент Южного Судана я заявляю всем, что соглашение, подписанное сегодня, должно положить конец войне и конфликтам в нашей стране", - указал президент.

По мнению Киира, нынешнее соглашение между его правительством и повстанческой группировкой увенчается успехом, так как, в отличие от всех предыдущих, оно не было навязано им извне. Он также призвал к диалогу СБ ООН, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности региона, отмечает Reuters.

25 июля стороны подписали предварительное соглашение о прекращении огня, согласно которому Риек Машар Тени будет восстановлен в должности вице-президента страны.

Конфликт в Южном Судане начался в 2013 году, когда президент Южного Судана отправил в отставку правительство и вице-президента Риека Машара Тени, что спровоцировало серию межэтнических столкновений между народами динка, элита которых доминирует в правительстве, и нуэр, к которым принадлежит Риек Машар Тени. В декабре 2013 года военный мятеж сторонников Машара перерос в гражданскую войну, которая быстро охватила большую часть территории страны.

В августе 2015 года Киир и Машар подписали мирное соглашение, а в начале 2016 года договорились о создании переходного правительства национального единства. Несмотря на это, 7 июля 2016 года столкновения между сторонами возобновились.

По данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли свыше 10 тыс. человек, более 2,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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