Власти Южного Судана подписали окончательное мирное соглашение с повстанцами - СМИ

6 августа 2018 07:38 (UTC+04:00)

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев и бывший вице-президент Риек Машар Тени подписали окончательное соглашение о прекращении огня и разделе полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Как президент Южного Судана я заявляю всем, что соглашение, подписанное сегодня, должно положить конец войне и конфликтам в нашей стране", - указал президент.

По мнению Киира, нынешнее соглашение между его правительством и повстанческой группировкой увенчается успехом, так как, в отличие от всех предыдущих, оно не было навязано им извне. Он также призвал к диалогу СБ ООН, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности региона, отмечает Reuters.

25 июля стороны подписали предварительное соглашение о прекращении огня, согласно которому Риек Машар Тени будет восстановлен в должности вице-президента страны.

Конфликт в Южном Судане начался в 2013 году, когда президент Южного Судана отправил в отставку правительство и вице-президента Риека Машара Тени, что спровоцировало серию межэтнических столкновений между народами динка, элита которых доминирует в правительстве, и нуэр, к которым принадлежит Риек Машар Тени. В декабре 2013 года военный мятеж сторонников Машара перерос в гражданскую войну, которая быстро охватила большую часть территории страны.

В августе 2015 года Киир и Машар подписали мирное соглашение, а в начале 2016 года договорились о создании переходного правительства национального единства. Несмотря на это, 7 июля 2016 года столкновения между сторонами возобновились.

По данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли свыше 10 тыс. человек, более 2,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Совбез ООН принял резолюцию об оружейном эмбарго против Южного Судана
Другие страны 13 июля 21:03
Палестина станет полноправным членом ОЗХО
Арабские страны 23 мая 15:30
Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане
Другие страны 16 апреля 09:26
США вводят ограничения на экспорт вооружений в Южный Судан
США 2 февраля 18:43
ООН запросила $1,72 млрд на гуманитарные операции в Южном Судане в 2018 году
Другие страны 14 декабря 2017 01:21
В Южном Судане при обстреле автоколонны погибли 15 человек
Другие страны 8 июня 2017 22:26
Лента новостей
Премьер Японии подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном
Другие страны 08:24
Подготовка к строительству трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию практически завершена (Эксклюзив)
Энергетика 07:22
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западного побережья Камчатки
Россия 05:44
Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Другие страны 05:41
Пожары на севере Калифорнии привели к гибели стажера-электрика - СМИ
США 04:13
Саудовская Аравия отзывает посла из Канады
Другие страны 02:38
В Калифорнии разбился легкомоторный самолет - СМИ
США 02:14
В Индонезии более 80 человек погибли в результате землетрясения
Другие страны 01:33
В ОАЭ нелегальному мигранту простили штраф на 350 тысяч долларов
Арабские страны 00:22