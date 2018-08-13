В Эквадоре 12 человек погибли в ДТП с автобусом

13 августа 2018 12:08 (UTC+04:00)

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Эквадоре возросло до 12, по меньшей мере 30 человек пострадали, сообщил губернатор провинции Гуаяс и президент эквадорского футбольного клуба "Барселона" Хосе Франсиско Севальос, передает РИА Новости.

"По последним данным, в результате ДТП с нашими болельщиками погибли 12 человек, 30 пострадали", - написал Севальос в Twitter.

Автобус, в котором находились болельщики эквадорского клуба "Барселона", в воскресенье попал в ДТП на трассе между городами Куэнка и Мольетуро. Болельщики возвращались из Гуаякиля в Куэнку. Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.

"Наши искренние соболезнования семьям и друзьям (погибших - ред.) Мы с вами", - говорится в заявлении, опубликованном на странице футбольного клуба в Twitter.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и, пытаясь остановить его, водитель направил машину в опору моста. В итоге автобус перевернулся.

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