В Афганистане около 100 военных пропали без вести после атаки талибов

19 августа 2018 10:54 (UTC+04:00)

Боевики радикального движения "Талибан" захватили район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб, нет данных о местонахождении около 100 афганских военнослужащих, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На этой неделе представитель лагеря "Шахин" Мохаммад Ханиф Резае сообщил РИА Новости, что боевики радикального движения "Талибан" захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны. По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

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