В Виннице в тюрьме вспыхнул пожар

19 августа 2018 23:41 (UTC+04:00)

Пожар произошел на территории Винницкого учреждения исполнения наказаний №1, передает РИА Новости со ссылкой на местное интернет-издание Vinnitsa.info.

"Девятнадцатого августа в Виннице после 16.00 произошло возгорание на территории учреждения исполнения наказаний № 1. Известно, что из помещений проводили эвакуацию около сотни человек", — говорится в сообщении на сайте.

Для беспрепятственного доступа спецмашин к месту возгорания патрульные частично ограничили движение по ближайшим к тюрьме улицам. "В 17 часов 20 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", — сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник.

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