Число причастных к покушению на Мадуро возросло до 43 человек

22 августа 2018 23:18 (UTC+04:00)

Число причастных к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро возросло до 43, как передаёт РИА Новости сообщает генпрокуратура страны.

"Количество вовлеченных в предотвращенную попытку покушения на президента возросло с 34 до 43 человек", — приводит прокуратура в Twitter заявление генпрокурора Венесуэлы Тарека Вильяма Сааба.

Отмечается, что "речь идет о 25 подсудимых, а также о других 18 соучастниках, в отношении которых были выпущены международные ордеры на арест по "красному бюллетеню" Интерпола".

Попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята 4 августа. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

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