Правительство ЮАР заявило о неприятии заявлений Трампа по земельной реформе

23 августа 2018 14:59 (UTC+04:00)

Правительство ЮАР заявило, что не принимает заявление президента США Дональда Трампа, потребовавшего от госдепартамента изучить "экспроприацию земли и убийства фермеров в ЮАР", говорится в заявлении кабинета министров, передает РИА Новости.

"Южная Африка абсолютно отвергает это узкое восприятие (вопроса), направленное на то, чтобы разделить нашу страну и напомнить нам о нашем колониальном прошлом", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте правительства в Twitter. Правительство добавило, что "Южная Африка ускорит реализацию земельной реформы".

Ранее Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что попросил госсекретаря США Майка Помпео "внимательно изучить захват земли и ферм в Южной Африке, экспроприацию и широкомасштабное убийство фермеров". Он процитировал программу Fox News, в которой говорилось, что правительство ЮАР отбирает землю у белых фермеров.

Белое меньшинство в ЮАР владеет большей частью земли в стране. Ранее президент страны Сирил Рамафоса объявил, что планирует реализовать план по изменению конституции таким образом, чтобы экспроприация земли могла проходить без денежной компенсации.

Экспроприация земли у белого меньшинства и убийства фермеров происходят в ЮАР на протяжении десятилетий после падения режима апартеида. Насилие в адрес фермеров, преимущественно белых, широко освещалось в документальных фильмах и литературе. В частности, это явление является одной из тем романа Джона Кутзее "Бесчестье", за который писатель получил Букеровскую премию в 1999 году.

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