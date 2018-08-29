Власти Пуэрто-Рико озвучили новые данные о жертвах урагана "Мария"

29 августа 2018 06:33 (UTC+04:00)

Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв последствий разрушительного урагана "Мария", обрушившегося в сентябре прошлого года на это ассоциированное с США островное государство, до 2975 человек. Как передаёт ТАСС oб этом сообщило агентство Associated Press.

Это произошло после того, как сотрудники столичного Университета Джорджа Вашингтона ранее в этот же день подготовили доклад, посвященный оценкам числа погибших в результате удара стихии. Именно в этом исследовании, проведенном по заказу властей Пуэрто-Рико, и была приведена указанная цифра.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло после этого заявил, что теперь, изучив доклад, правительство государства исходит из того, что жертвами урагана стали 2975 человек. Предыдущее официальное число погибших, обнародованное властями страны в декабре прошлого года, составляло 64 человека.

При этом Росселло подчеркнул, что новое число также не следует считать окончательным. "Правда заключается в том, что еще предстоит много работы", - указал он, добавив, что могут пройти еще месяцы и годы, прежде чем власти страны смогут назвать точное число жертв урагана.

Эксперты Университета Джорджа Вашингтона подсчитали, сколько человек умерли в Пуэрто-Рико с сентября 2017 года по февраль текущего года. Специалисты пришли к заключению, что полученная цифра на 22% превышает средний показатель смертности по этой стране за указанный период времени.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября 2017 года, принеся на остров сильные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В стране после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, мог составить до $95 млрд.

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