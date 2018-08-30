Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за драки пассажиров

Пассажиры рейса Москва - Душанбе затеяли драку на борту аэробуса "Уральских авиалиний", пострадала стюардесса, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой", - сказал источник.

Бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось. "Травму лица получила бортпроводница. После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе с учетом угроз дерущихся командир принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник.

Самолет приземлился в "Жуковском" несколько минут назад, на летное поле вызвана полиция.

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