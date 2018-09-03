Пилот "Макларен" Вандорн покинет команду "Формулы-1" в конце сезона

Бельгийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" Стоффель Вандорн покинет "конюшню" по завершении сезона. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды

"Мы очень благодарны Стоффелю за его преданность команде и упорную работу во время пребывания в "Макларен". Он талантливый гонщик с невероятным списком наград в юниорской карьере. Мы гордимся тем, что сыграли определенную роль в его прорыве в "Формуле-1". Конечно, мы бы хотели добиться большего успеха, но это не умаляет того факта, что он всегда будет частью семейства пилотов "Макларен", - заявил исполнительный директор команды Зак Браун.

"Я очень благодарен команде за их веру в меня в течение последних пяти лет. Я присоединился к ней в качестве молодого пилота, прошел весь путь до гонщика "Формулы-1". Хоть мы и не достигли успеха, на который надеялись, мне понравились последние два сезона. У меня остаются отличные отношения со всеми в команде", - сказал Вандорн.

В 2013 году бельгиец присоединился к программе развития "Макларен". В 2016 году он дебютировал в "Формуле-1" на Гран-при Бахрейна, заменив испанца Фернандо Алонсо. С 2017 года гонщик является основным пилотом команды.

В прошлом году Вандорн набрал 13 очков и занял 16-е место в общем зачете. В текущем сезоне после 14 этапов он идет 16-м в общем зачете, в его активе восемь очков. Сезон "Формулы-1" завершится 25 ноября в Абу-Даби.

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