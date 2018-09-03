Пилот "Макларен" Вандорн покинет команду "Формулы-1" в конце сезона

3 сентября 2018 22:04 (UTC+04:00)

Бельгийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" Стоффель Вандорн покинет "конюшню" по завершении сезона. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды

"Мы очень благодарны Стоффелю за его преданность команде и упорную работу во время пребывания в "Макларен". Он талантливый гонщик с невероятным списком наград в юниорской карьере. Мы гордимся тем, что сыграли определенную роль в его прорыве в "Формуле-1". Конечно, мы бы хотели добиться большего успеха, но это не умаляет того факта, что он всегда будет частью семейства пилотов "Макларен", - заявил исполнительный директор команды Зак Браун.

"Я очень благодарен команде за их веру в меня в течение последних пяти лет. Я присоединился к ней в качестве молодого пилота, прошел весь путь до гонщика "Формулы-1". Хоть мы и не достигли успеха, на который надеялись, мне понравились последние два сезона. У меня остаются отличные отношения со всеми в команде", - сказал Вандорн.

В 2013 году бельгиец присоединился к программе развития "Макларен". В 2016 году он дебютировал в "Формуле-1" на Гран-при Бахрейна, заменив испанца Фернандо Алонсо. С 2017 года гонщик является основным пилотом команды.

В прошлом году Вандорн набрал 13 очков и занял 16-е место в общем зачете. В текущем сезоне после 14 этапов он идет 16-м в общем зачете, в его активе восемь очков. Сезон "Формулы-1" завершится 25 ноября в Абу-Даби.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гонщик "Феррари" Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии
Другие страны 1 сентября 18:26
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Великобритании
Другие страны 8 июля 18:54
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"
Другие страны 24 июня 21:21
Феттель выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"
Спорт 11 июня 00:42
Австралийский гонщик Риккьярдо стал победителем Гран-при Монако
В мире 27 мая 21:55
Ариф Рагимов: Гран При Азербайджана войдет в календарь Формулы 1 на 2019 год
Общество 25 мая 15:01
Лента новостей
Azercell заботится об абонентах с ограниченными физическими фозможностями
ИКТ 22:19
Высказанные в Сочи мнения говорят о том, что азербайджано-российские отношения вышли на новый этап - депутат
Политика 21:32
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 21:21
В Азербайджане выявлены насекомые вредители в порядка 25 тоннах импортного картофеля
Общество 21:16
Президент Ильхам Алиев: Призываю все дружественные страны использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс
Политика 21:06
Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана со всеми тюркоязычными государствами укрепляются и расширяются
Политика 21:01
Президент Ильхам Алиев поздравил руководителей Сан-Марино
Политика 20:50
Начались совместные летно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции «Сокол ТурАз - 2018» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 20:36
Турецкая компания завод по производству металлоконструкций в Узбекистане
Узбекистан 20:28