В Таиланде на горной реке Нан шесть человек пропали без вести

4 сентября 2018 12:04 (UTC+04:00)

Шесть человек пропали без вести во время тренировки гребцов к традиционным гонкам весельных лодок на горной реке Нан в одноименной провинции на севере Таиланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Лодка, в которой находились 50 гребцов, перевернулась во время перерыва в тренировках, когда ее экипаж около полудня по местному времени направлялся к берегу на обед. Гребцы, почти половину которых составляли военнослужащие одной из частей сухопутных войск Таиланда, дислоцированной в провинции, а остальные были местными жителями, оказались в воде и поплыли к берегу, однако позже выяснилось, что шести человек не хватает, говорится в сообщении телеканала.

Командование части и гражданская администрация района, в котором пропали шестеро гребцов, ведут поисково-спасательную операцию по берегам реки Нан и на самой реке с использованием гражданского и военного транспорта и моторных лодок. Река Нан отличается сильным течением. Кроме того, в результате многодневных сильных дождей, вода в ней поднялась до опасного уровня, угрожая затопить прибрежные населенные пункты.

Традиционные гонки длинных гребных лодок проходят в октябре-ноябре на всех крупных реках Таиланда и соседних стран — Лаоса, Камбоджи и Мьянмы. На реке Меконг, которая является на протяжении нескольких сотен километров границей между Таиландом и Лаосом, проходят соревнования команд из двух стран. Гребные гонки на реках обычно устраиваются сразу после окончания буддийского поста и сопровождаются другими праздничными мероприятиями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бангкоке пьяный водитель врезался в полицейский пост, пострадали шесть человек
Другие страны 2 сентября 12:16
В Таиланде в результате наводнения пострадали более 162 тыс. человек
Другие страны 1 сентября 11:07
На юге Таиланда два человека пострадали при нападении боевиков
Другие страны 20 августа 07:49
Казахстан расширяет воздушное сообщение с Таиландом
Казахстан 8 августа 18:01
В Таиланде 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 5 августа 08:45
Aeronautics поставит Таиланду БПЛА на $30 миллионов
Израиль 30 июля 12:25
Лента новостей
При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева состоится «Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими»
Общество 12:31
В польском торговом центре сработало взрывное устройство
Европа 12:26
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Мухаррам
Общество 12:22
Кредитование в национальной валюте в Азербайджане выросло на 8%
Бизнес 12:19
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:17
Беларусь и Узбекистан запускают совместные производства медицинских препаратов и изделий
Беларусь 12:13
Генсек ОБСЕ посетит Азербайджан
Политика 12:03
Российский автопром переходит на расчеты с Турцией в нацвалютах
Россия 11:54
Инфляция в Казахстане в августе составила 0,2%
Казахстан 11:52