В Басре из-за обострения протестов ввели комендантский час

Оперативное командование иракской Басры ввело комендантский час в провинции на фоне возобновившихся протестов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в командовании.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство.

"Оперативное командование Басры ввело комендантский час в провинции Басра", — заявил источник.

По словам источника канала, комендантский час вступает в силу с настоящего момента (вечер пятницы) и продолжится до следующего уведомления.

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