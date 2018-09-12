В Индии рассчитывают решить торговые споры с США путем переговоров

12 сентября 2018 15:57 (UTC+04:00)

Индия рассчитывает решить торговые споры с США по стали и алюминию путем двустороннего диалога, но также выступает за реформу ВТО, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

"Лучший способ — это диалог, в том числе в вопросах торговли. Наши отношения с США тоже очень крепкие и испытаны временем. Мы хотим гарантировать, что наш диалог с США по торговым вопросам закончатся таким решением, которое будет выгодно обеим сторонам", — заявил он в кулуарах Восточного экономического форума.

Он добавил, что Индия при этом остается "убежденными сторонником многосторонних торговых систем", через которые также возможно решение торговых споров.

"Мы считаем, что ВТО является важным институтом, который, очевидно, требует реформы, но идея реформы значит, что ВТО все-таки нужна. Поскольку нам нужна ВТО, мы должны работать сообща, чтобы начать обсуждение реформы. Мы должны привлечь все страны, включая США, Россию, всех", — отметил министр.

По его словам, реформа должна гарантировать "выгоду всем странам". "Я понимаю, некоторые страны испытывают проблемы с ВТО. Потому что институты должны меняться", — добавил Прабху.

Министр подчеркнул, что сегодня Индия берет на себя лидерство в работе над реформой. В итоге ВТО должна стать более "релевантной, более сильной, лучше, эффективнее, прогрессивнее ".

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