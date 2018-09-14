В Судане сформировано новое правительство

14 сентября 2018 02:36 (UTC+04:00)

Правящая партия Судана Национальный конгресс сформировала новое правительство в надежде преодолеть серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается страна, сообщил в четверг вечером журналистам помощник президента Судана Фейсал Хасан Ибрагим после завершения собрания руководства партии, сообщает РИА Новости.

В условиях обострения экономического кризиса президент Судана Омар аль-Башир на прошлой неделе издал указ о роспуске правительства и сокращении числа министерств с 31 до 21. Новым премьер-министром суданского правительства стал бывший глава министерства мелиорации и электроэнергетики Моатаз Мухаммед Муса. По словам помощника президента, поменялись глава МВД, министры экономики и финансов, а также министр нефти, газа и минеральных ресурсов.

"Руководящее бюро партии утвердило кандидатуры 21 министра и 27 госминистров, при этом свои посты сохранили министр по делам президентства республики Фадыль Абдалла Фадыль, министр обороны Аввад Ибн Аввад и министр иностранных дел ад-Дирдири Мухаммед Ахмед", — отметил помощник президента.

Он уточнил, что новое правительство принесет присягу перед президентом страны в пятницу вечером, а в воскресенье состоится первое заседание обновленного кабинета.

В последние месяцы Судан, экономика которого с момента отделения богатого нефтью Южного Судана в 2011 году находится в удручающем состоянии, столкнулся с еще более глубоким кризисом. В частности, в стране не прекращает падать курс национальной валюты, наблюдается высокий уровень инфляции и расцвет "черного рынка" обмена валют. Импортеры опасаются, что это может привести к перебоям с поставками продовольствия и медикаментов.

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