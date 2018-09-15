Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

15 сентября 2018 19:53 (UTC+04:00)

Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Сингапура, передает ТАСС.

Второе место занял голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Третьим стал немец Себастьян Феттель из команды "Феррари".

Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") занял в квалификации 19-е место, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 20-м.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье.

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