В Канаде грузовой состав сошел с рельсов

17 сентября 2018 01:10 (UTC+04:00)

Один человек погиб в результате схода с рельсов грузового состава с топливом в центральной провинции Манитоба, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Инцидент произошел вечером в субботу в удаленной местности на севере региона. По не установленной пока причине с рельсов сошли три локомотива и несколько первых вагонов состава. В головном локомотиве придавило двух машинистов, один из них погиб до оказания первой помощи, второго спасатели отправили на вертолете в больницу города Томпсон, который находится в 145 км от места аварии. Его состояние оценивается как тяжелое.

Состав из трех локомотивов и 27 вагонов принадлежит компании Arctic Gateway Group и перевозил топливо. По предварительной информации, утечки горючего из цистерн не произошло. На место аварии уже прибыли представители компании и специалисты, которые будут устанавливать причины схода состава с рельсов.

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