В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины

22 сентября 2018 10:53 (UTC+04:00)

Восемь детей погибли, еще шесть получили ранения в результате подрыва мины на севере Афганистана, сообщает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

По словам представителя правоохранительных органов Абдула Карима Ураша, инцидент произошел в пятницу вечером к северу от административного центра провинции Фарьяб.

Жертвами взрыва стали дети в возрасте от шести до 12 лет.

В полиции ответственность за произошедшее возлагают на боевиков движения "Талибан". Само движение пока не прокомментировало инцидент, сообщает телеканал Tolo News.

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