Не менее 18 человек погибли в результате нападения исламистов в ДР Конго

23 сентября 2018 21:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере 18 человек были убиты в результате нападения боевиков в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти и военных.

По его данным, среди погибших - 14 мирных жителей и четверо военных, еще 10 человек получили ранения. Нападение, как указывает агентство, было направлено на один из центров лечения лихорадки Эбола, что может осложнить борьбу с заболеванием в регионе.

Ранее в воскресенье Agence France-Presse сообщило о 16 погибших.

За атакой предположительно стоят повстанцы из исламистской группировки "Альянс демократических сил", в состав которой входят угандийские религиозные фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК.

Нынешняя вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в ДРК - уже десятая. В ходе вспышек БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

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