В Индии из-за ливней пропали без вести не менее 45 человек

25 сентября 2018 09:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере 45 человек числятся пропавшими без вести из-за сильных дождей на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

По данным агентства, люди пропали в округе Лахул и Спити в индийском штате Химачал-Парадеш. Среди пропавших 35 студентов Технологического института города Рурки.

Ранее издание Times of India сообщило, что по меньшей мере 11 человек погибли, еще несколько пострадали в результате наводнений и оползней, спровоцированных мощными ливнями в северных штатах Индии. В штате Пенджаб был объявлен красный уровень опасности. Школы закрыты в штате Джамму и Кашмир и в большей части штата Химачал-Прадеш.

В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.

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