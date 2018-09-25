Президент Бразилии заявил о принятии десятков тысяч венесуэльских беженцев

25 сентября 2018 18:57 (UTC+04:00)

Бразилия приняла десятки тысяч беженцев из Венесуэлы, заявил во вторник президент страны Мишел Темер, передает РИА Новости.

"Защищать мигрантов - наш долг. Бразилия приняла всех мигрантов, которые к нам приехали. Мы говорим о десятках тысяч венесуэльцев ", - заявил Темер в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, решение венесуэльского кризиса придет тогда, когда "Венесуэла встанет на путь развития". Темер подчеркнул, что его страна гордится тем, что принимает мигрантов из этой страны.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

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