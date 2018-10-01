Трюдо позитивно оценил договор с США по NAFTA

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо позитивно оценил итоговый договор между Канадой и США, который был достигнут на переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) в Оттаве в воскресенье, передаёт РИА Новости.

"Это хороший день для Канады", - заявил он журналистам, покидая свой офис после встречи с членами кабинета министров. Трюдо также пообещал прессе дать подробный комментарий в понедельник.

Ранее сообщалось, что стороны смогли договориться "по ключевым секциям нового договора NAFTA". Ожидается, что в ближайшее время глава МИД Канады Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выпустят совместное заявление.

Трюдо в воскресенье созвал срочное заседание своего кабмина, которое началось в 22:00 по местному времени (05:00 мск понедельника). Министры должны были ознакомиться с текстом документа и утвердить его.

С субботы в Оттаве проходили консультации по NAFTA между Канадой и США. С канадской стороны в них участвовали Трюдо, Фриланд и посол Канады в Вашингтоне Дэвид Макнотон. Кто на консультациях представляет американскую сторону, не сообщается. США поставили условие Канаде, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.

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