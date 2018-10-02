В Японии объявили новый состав правительства

2 октября 2018 08:51 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил новый состав правительства. Трансляцию, как передает РИА Новости, в прямом эфире ведет телекомпания NHK.

Шесть ключевых министров и наиболее близких премьер-министру Синдзо Абэ, включая и самого Сугу, сохранили свои места: вице-премьер и министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Таро Коно, Хиросигэ Сэко, совмещающий посты министра экономики, промышленности и торговли и министра по делам экономического сотрудничества с Россией, министр госземель и транспорта Кэйити Исии, министр экономического восстановления Тосимицу Мотэги.

Две трети нового правительства, 12 человек – новые лица. Такэси Ивая назначен министром обороны, министром окружающей среды стал Ёсиаки Харада, Мицухироси Миякоси — министром по вопросам Окинавы и северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп, а также министром по вопросам административной реформы. Масатоси Исида стал министром общенациональных дел и коммуникаций, Ёситака Сакурада — министром по делам олимпиады и паралимпиады. Пост министра науки и технологий занял Такуя Хираи, он же будет отвечать за вопросы IT. Хиромити Ватанабэ назначен министром восстановления после стихийных бедствий. Масахико Сибаяма стал министром образования, культуры, спорта. Такамори Ёсикава будет исполнять должность министра сельского, лесного и рыбного хозяйства. Министром по делам общественной безопасности и по совместительству министром по предотвращению последствий стихийных бедствий будет Дзюндзо Ямамото. Единственная женщина в правительстве Сацуки Катаяма стала министром по делам развития регионов. Такуми Нэмото стал министром здравоохранения, труда и благосостояния. Министром юстиции стал Такаси Ямасита, который входит в группу Сигэру Исибы – единственного конкурента Синдзо Абэ на выборах председателя партии 20 сентября.

Ранее Абэ принял отставку всех членов своего третьего по счету кабинета со времени избрания на пост премьер-министра в 2012 году.

Вечером во вторник новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.

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