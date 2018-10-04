Президент Индонезии потребовал улучшить распределение помощи в пострадавших районах

Президент Индонезии Джоко Видодо потребовал улучшить систему доставки и распределения гуманитарной помощи в пострадавших от землетрясения и цунами районах провинции Центральный Сулавеси. Как передаёт ТАСС oб этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы государства.

"На сегодняшний день помощь до сих пор не поступает в некоторые районы, эта ситуация должна быть незамедлительно исправлена", - отметил Видодо, который в среду побывал в городе Палу (административный центр провинции), где посетил лагеря беженцев.

Кроме того, он дал указание местному руководству возобновить работу государственных учреждений, а также восстановить нормальную экономическую деятельность в пострадавших населенных пунктах, в частности, открыть магазины, рынки. "Сотрудники полиции и военнослужащие будут обеспечивать безопасность торговых точек", - подчеркнул президент.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 повторных толчков. Интенсивное движение земной коры стало причиной возникновения цунами, высота волны составляла 5-7 м. По последним данным, в результате стихии погибли 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести, около 2,5 тыс. местных жителей получили ранения. Свои дома в результате бедствия вынуждены были покинуть свыше 70 тыс. человек.

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