Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

6 октября 2018 08:15 (UTC+04:00)

Выброс пепла на высоту до 4,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир в семи километрах от города Северо-Курильск Сахалинской области, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Шлейф пеплового выброса распространился в южном направлении от вулкана, пишет Интерфакс.

"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана Эбеко - 1 тыс. 156 м.

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