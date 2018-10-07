В Рио-де-Жанейро пожаловались на очереди на избирательных участках

7 октября 2018 22:21 (UTC+04:00)

Жители Рио-де-Жанейро жалуются на большие очереди к некоторым избирательным участкам, особенно в южной части города, сообщает РИА Новости.

На одном из участков, расположенном в школе Педру Второго, с утра выстроились большие очереди.

"Я стою в очереди уже полтора часа. И чтобы вы понимали - это очередь приоритетная, для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Сколько стоят люди в обычной очереди, я и представить не могу", - сказала РИА Новости жительница Рио по имени Консепсау, пришедшая проголосовать на всеобщих выборах, которые проходят в воскресенье, вместе со своей подругой Клаудией.

Женщины жалуются, что сотрудники избирательного участка и волонтёры, которые помогают региональным избирательным судам в организации выборов, ничего им не объясняют и не пытаются помочь.

"Вот так в этой стране относятся к людям. Моя дочь, которая пришла со мной проголосовать на выборах, не выдержала и ушла", - продолжила Клаудия.

Как выяснил корреспондент РИА Новости в "обычной" очереди люди стоят больше двух с половиной часов. "Это просто смешно, я хочу проголосовать, но просто не могу. И вообще все плохо организовано, непонятно куда идти", - сказал один из ожидающих, Рожериу, который пришёл в воскресенье на избирательный участок вместе со своей семьей.

По сообщениям местных СМИ, похожая ситуация наблюдается ещё на нескольких участках в Рио-де-Жанейро, особенно в южной части города, где в общем зарегистрировано наибольшее количество избирателей. Некоторые из этих участков не оборудованы пандусами, что делает практически невозможным для людей с ограниченными возможностями отдать свой голос.

Как объяснила РИА Новости одна из волонтёров, работающих на участке, пока речи о том, чтобы продлевать время голосования, не идёт. "В 17.00 закроются участки на вход, но все, кто уже находится внутри и ждёт своей очереди, проголосуют. Конечно, никто никого выгонять не будет, проголосуют все, кто хочет", - сказала она.

Избирательные участки открылись в Бразилии в 8.00 и должны закрыться в 17.00, после чего начнётся подсчёт голосов.

Всеобщие выборы проходят в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирают нового президента, губернаторов и парламентариев. В случае если ни один из кандидатов на пост президента не наберет необходимых 50%+1 голос, 28 октября состоится второй тур выборов, в котором пока шансы лидера гонки ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его ближайшего соперника, кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада практически равны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Явка на парламентских выборах в Латвии составила более 52%
Европа 03:41
Кандидат в президенты Бразилии отказался от дебатов по рекомендации врачей
Другие страны 4 октября 06:01
Опрос: раненый кандидат в президенты Бразилии продолжает лидировать в избирательной гонке
Другие страны 29 сентября 07:33
Главы МИД стран БРИКС выступили против торгового протекционизма
Китай 28 сентября 17:33
За 10 лет в Казахстан привлечено 250 млрд долларов
Казахстан 28 сентября 14:49
В Бразилии госпитализировали кандидата в президенты
Другие страны 26 сентября 05:11
Лента новостей
Глава Интерпола ушел в отставку
Другие страны 23:07
Медийные лица Азербайджана надели папаху в честь победы Хабиба над Конором (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 22:08
На чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике созданы все условия для спортсменов - зрительница из Казахстана
Общество 21:38
Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в скором времени
США 21:33
В Лондоне состоялась презентация книги стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Мир тает как сон..." (ФОТО)
Общество 21:23
Ким Чен Ын подтвердил Помпео ликвидацию ядерного полигона
В мире 20:51
TAP позволит обеспечить газом многочисленные объекты в Албании - замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 20:38
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,9 тыс. человек (Обновлено)
Другие страны 20:38
Поддержка зрителей в Баку помогает справиться со страхом и волнением – украинская гимнастка
Общество 20:21