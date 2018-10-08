В Гаити около 170 человек пострадали при землетрясении

8 октября 2018 00:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 170 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего у берегов Гаити, 12 человек погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Miami Herald.

Ранее сообщалось о 11 погибших.

Директор департамента на северо-западе страны при министерстве здравоохранения Тони Мондестин заявил, что 162 человека получили незначительные ранения и восемь серьезные.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.

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