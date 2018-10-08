Генсек ООН заявил о готовности помочь властям Гаити после землетрясения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности оказать помощь властям Гаити после землетрясения, в результате которого по меньшей мере 12 человек погибли и 170 пострадали, сообщается в заявлении генсека, опубликованном на официальном сайте ООН, пишет РИА Новости.

"Генеральный секретарь опечален новостями о трагической гибели и пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Гаити 6 октября… ООН готова поддержать правительство Гаити в мерах по устранению последствий землетрясения", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров. Газета Miami Herald со ссылкой на медиков сообщила, что 12 погибли и по меньшей мере 170 человек пострадали.

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