Генсек ООН заявил о готовности помочь властям Гаити после землетрясения

8 октября 2018 02:13 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности оказать помощь властям Гаити после землетрясения, в результате которого по меньшей мере 12 человек погибли и 170 пострадали, сообщается в заявлении генсека, опубликованном на официальном сайте ООН, пишет РИА Новости.

"Генеральный секретарь опечален новостями о трагической гибели и пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Гаити 6 октября… ООН готова поддержать правительство Гаити в мерах по устранению последствий землетрясения", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров. Газета Miami Herald со ссылкой на медиков сообщила, что 12 погибли и по меньшей мере 170 человек пострадали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Гаити произошел новый сильный толчок магнитудой 5,2
Другие страны 01:27
В Гаити около 170 человек пострадали при землетрясении
Другие страны 00:15
По меньшей мере 11 человек погибли при землетрясении у берегов Гаити
Другие страны 7 октября 10:01
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Гаити
Другие страны 7 октября 05:46
Страны-члены ГУАМ договорились продвигать в ООН резолюцию о разрешении замороженных конфликтов
В мире 6 октября 04:17
Глава МИД Казахстана и министр обороны Индии обсудили вопросы миротворческого контингента
Казахстан 4 октября 13:28
Лента новостей
У берегов Гаити произошел новый сильный толчок магнитудой 5,2
Другие страны 01:27
В Багдаде три человека погибли в результате пяти взрывов
Другие страны 01:26
Узбекистан во II кв. получил $748,8 млн. денежных переводов
Узбекистан 01:24
Состоялось первое Совещание МВД Узбекистана и Азербайджана
Узбекистан 01:23
Результаты заключительного дня Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике
Общество 00:58
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпийских играх (ФОТО)
Общество 00:41
В Гаити около 170 человек пострадали при землетрясении
Другие страны 00:15
В Афганистане в результате столкновений с боевиками погибли 14 полицейских - СМИ
Другие страны 00:09
Азербайджанские гимнасты удостоены кубков мира в Португалии
Общество 7 октября 23:18