В Мексике из соображений экономии отменили зарубежные поездки депутатов

10 октября 2018 05:43 (UTC+04:00)

Мексиканские парламентарии нового созыва лишились бесплатных путешествий за рубеж за счет бюджета – отныне государственных денег на такие вояжи не предусмотрено, передает РИА Новости.

"В данный момент нет одобренных средств на оплату путешествий депутатов, ни одного песо, у нас не зарегистрирован ни один полет с начала работы нового созыва, и мы не утвердим такие полеты, пока не будет проведена проверка, к каким международным организациям они летят, и пока не будет полностью подтверждена необходимость присутствия там депутата", — заявил координатор имеющей большинство в палате депутатов партии "Морена" Марио Дельгадо.

Представители Зеленой экологической партии Мексики в парламенте вообще объявили, что полностью отказываются от международных поездок во исполнение объявленного режима экономии госсредств.

По подсчетам портала Universal, члены предыдущего созыва палаты депутатов Мексики осуществили в общей сложности 641 международный полет за три года, которые обошлись налогоплательщикам почти в 56 миллионов песо (около 3 миллионов долларов).

Введение плана экономии бюджетных средств стало одним из первых шагов, объявленных будущим президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором после победы на выборах 1 июля. Он пообещал отменить медицинские страховки для госчиновников за счет бюджета и объявил, что с его приходом к власти ни один госчиновник не сможет получать больше, чем сам глава государства. Свою же зарплату Обрадор ограничил 108 тысячами песо в месяц (порядка 5,6 тысячи долларов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр торговли США рассказал об "отравленной пилюле" в соглашении USMCA
США 6 октября 12:24
ОПЕК+ более чем покрыла снижение экспорта нефти Ирана
Энергетика 6 октября 09:31
Мексика не будет использовать гидроразрыв пласта при добыче нефти
Другие страны 6 октября 02:41
В Мексике четверо полицейских погибли в перестрелках у школьной зоны
Другие страны 5 октября 04:38
Мексика предложит США решить спор о тарифах до заключения новой торговой сделки
В мире 5 октября 00:24
Мексика будет сотрудничать с США по вопросам миграции
США 4 октября 00:31
Лента новостей
Мэй собирается временно сохранить Великобританию в Таможенном союзе после Brexit
Европа 06:34
Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Якутии
Россия 06:02
Умер миллиардер Алекс Спанос
США 05:11
На западе Турции произошло землетрясение
Турция 04:46
Уволенный из Marvel режиссер Джеймс Ганн будет работать на DC
В мире 04:14
Трамп признался, что в начале ноября ему будет не до Ким Чен Ына
США 03:45
Ураган "Серджио" в Тихом океане ослаб до шторма
В мире 03:09
Трамп распорядился оказать федеральную помощь Флориде из-за урагана "Майкл"
США 02:38
Reuters: продажи США вооружений иностранным государствам в 2018 году увеличились на 33%
США 02:05