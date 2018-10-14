В работе Telegram произошел сбой

14 октября 2018 01:17 (UTC+04:00)

Сбой произошел в субботу в работе мессенджера Telegram, сообщается в Twitter приложения, передает ТАСС.

"Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на [работу приложения] на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, - говорится в сообщении. - Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть".

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 21:14 мск. Пользователи портала жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.

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