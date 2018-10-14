В центральной Индии десять человек погибли в крупном ДТП, сообщили СМИ

14 октября 2018 12:22 (UTC+04:00)

По меньшей мере, десять человек погибли при столкновении внедорожника с грузовиком в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии в воскресенье утром, как передаёт РИА Новости сообщает газета Indian Express.

По данным правоохранителей, внедорожник врезался в грузовик во время обгона на трассе, соединяющей Мумбаи и Калькутту. Внутри автомобиля находились, в основном, члены одной семьи, которые возвращались из храма в городе Донгаргар.

Девять человек, находившиеся во внедорожнике, погибли на месте, еще один пассажир автомобиля скончался по пути в больницу. В результате аварии еще четыре человека получили ранения. По данным газеты, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Водитель грузовика сбежал с места ДТП, полиция пытается установить его местоположение.

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