Десять человек погибли при взрыве в колледже в Крыму

17 октября 2018 15:40 (UTC+04:00)

Десять человек, по предварительным данным, стали жертвами взрыва в политехническом колледже в Керчи, сообщает в среду ТАСС со ссылкой на республиканский Центр медицины катастроф.

"Предварительно, погибли 10 человек", - сказал собеседник агентства.

С места ЧП в две больницы доставили 34 человека, сообщили в Керченском центре медицины катастроф.

"Сейчас в больницы доставлены 34 человека. 11 человек - в Ленинскую центральную районную больницу, более 20 - в Керченскую городскую больницу №1", - сказал собеседник агентства.

В среду днем в Керчи произошел взрыв в политехническом колледже. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

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