Республика Корея и КНДР завершают разминирование участка демилитаризованной зоны

Саперы ВС Республики Корея и КНДР близки к завершению операции по разминированию участка демилитаризованной зоны, разделяющей два государства, в районе переговорного пункта Пханмунджом. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал YTN.

"Мы фактически завершили операцию по разминированию в соответствии с договоренностями о демилитаризации Объединенной зоны безопасности. Северная Корея завершит эту работу в субботу", - уточнил источник.

По данным YTN, южнокорейские саперы не обнаружили в своем секторе ни одной мины, северокорейские военнослужащие обезвредили пять фугасов.

Операция по разминированию началась 1 октября, ее планировалось проводить в течение 20 дней.

Согласно договоренностям между Южной Кореей и КНДР при участии Объединенного командования ООН в Корее, в течение пяти дней после разминирования стороны должны отвести из Объединенной зоны безопасности военные посты, пограничников и вооружение.

Договоренность о разминировании была достигнута по итогам третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в Пхеньяне.

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