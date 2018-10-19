Республика Корея и КНДР завершают разминирование участка демилитаризованной зоны

19 октября 2018 12:25 (UTC+04:00)

Саперы ВС Республики Корея и КНДР близки к завершению операции по разминированию участка демилитаризованной зоны, разделяющей два государства, в районе переговорного пункта Пханмунджом. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал YTN.

"Мы фактически завершили операцию по разминированию в соответствии с договоренностями о демилитаризации Объединенной зоны безопасности. Северная Корея завершит эту работу в субботу", - уточнил источник.

По данным YTN, южнокорейские саперы не обнаружили в своем секторе ни одной мины, северокорейские военнослужащие обезвредили пять фугасов.

Операция по разминированию началась 1 октября, ее планировалось проводить в течение 20 дней.

Согласно договоренностям между Южной Кореей и КНДР при участии Объединенного командования ООН в Корее, в течение пяти дней после разминирования стороны должны отвести из Объединенной зоны безопасности военные посты, пограничников и вооружение.

Договоренность о разминировании была достигнута по итогам третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в Пхеньяне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь представит инвестиционный потенциал на форуме в Женеве
Беларусь 11:27
ЕС надеется в скором будущем выработать механизм обхода антииранских санкций США
Европа 11:25
Япония и КНДР провели секретные переговоры в начале октября
Другие страны 08:19
Сеул и Вашингтон продлили диалог по стоимости пребывания войск США в Республике Корея
США 18 октября 14:51
В Евросоюзе осудили обстрелы Израиля из Газы
Европа 18 октября 09:34
Генсек ООН немедленно начнет консультации для поиска замены де Мистуре
В мире 17 октября 20:48
Лента новостей
Завтра в Азербайджане до 27 градусов тепла
Общество 14:04
Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.
Бизнес 14:03
Азербайджан всегда был рядом с Турцией – президент Турции
Турция 14:02
Глава минобороны Азербайджана встретился с руководством крупного чешского холдинга (ФОТО)
Политика 13:58
В Баку для военнослужащих проведен концерт в честь Дня государственной независимости (ФОТО)
Культура 13:58
Госпогранслужба Азербайджана о спасении экипажа иранского сухогруза
Происшествия 13:41
AZAL и «Белавиа» заключили код-шеринг соглашение на маршруте Баку-Минск
Бизнес 13:29
В Азербайджане продлен срок проведения техосмотра автомобилей
Общество 13:27
В Азербайджане ужесточается борьба с биоактивными пищевыми добавками
Бизнес 13:19