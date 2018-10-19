В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,7

Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Пакистане в 28 километрах на северо-восток от города Мингора, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что на территории Таджикистана сила землетрясения составила 5,2.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр сейсмического события, которое зарегистрировано в пятницу в 17.24 мск, находился в координатах 34.90 градуса северной широты и 72.64 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

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