Сеул и Пхеньян завершат демилитаризацию границы к 25 октября

20 октября 2018 16:12 (UTC+04:00)

Республика Корея и КНДР завершат демилитаризацию объединенной зоны безопасности к 25 октября. Об этом сообщил в субботу представитель южнокорейского министерства обороны, передает ТАСС.

"С 21 октября стороны приступят к демонтажу постов охраны, ликвидации огневых точек и сокращению численности военнослужащих в пределах объединенной зоны безопасности", - отметил он.

По его словам, саперы Юга и Севера 20 октября полностью завершили разминирование участка демилитаризованной зоны в районе пограничного пункта Пханмунчжом. Северокорейская сторона обезвредила пять мин, а южнокорейская на своем участке мин не обнаружила.

Операция по разминированию началась 1 октября, ее планировалось проводить в течение 20 дней.

Договоренность о демилитаризации границы была достигнута по итогам третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в Пхеньяне.

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