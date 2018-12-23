Парламент Кубы одобрил проект конституции перед вынесением на референдум

Национальная ассамблеи народной власти Кубы одобрила в субботу проект новой конституции страны, который в феврале будет вынесен на всенародный референдум, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Granma, из 602 депутатов парламента за проект проголосовали 583 человека, остальные 19 на заседании отсутствовали.

Глава ассамблеи Эстебан Ласо призвал граждан участвовать в референдуме, который состоится 24 февраля. Одобрение проекта основного закона на референдуме необходимо для того, чтобы он мог вступить в силу, согласно законодательству Кубы.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма.

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