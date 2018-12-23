Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Суматра

Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в воскресенье у южной части индонезийского острова Суматра. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 100 км к северо-западу от города Паданг (841 тыс. жителей) и в 462 км к югу от города Медан (1,7 млн жителей). Очаг залегал на глубине 100 км.

В ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, было зафиксировано цунами, жертвами которого стали 222 человека, еще 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Власти Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами, сообщается, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

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