СМИ: Власти Южной Кореи оштрафовали BMW на $10 млн

24 декабря 2018 14:40 (UTC+04:00)

Власти Южной Кореи предписали немецкому автоконцерну BMW выплатить штраф в размере 11,2 млрд вон ($9,93 млн) за неустраненную неисправность, результатом которой стали многочисленные случаи возгорания транспортных средств этой компании. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за текущий год в Южной Корее было зафиксировано около 40 случаев возгорания двигателей в автомобилях BMW, которые вынудили автоконцерн отозвать 100 тыс. машин на территории республики в августе. Комиссия министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, состоящая из независимых экспертов и государственных служащих, установила, что возгорания происходили из-за неисправности в системе регуляции выхлопных газов.

В частности, проблемы возникали из-за утечки охлаждающей жидкости и дефектного клапана двигателя. Министерство обязало компанию провести замену всех неисправных запчастей в отозванных автомобилях, выплатить штраф и в дальнейшем проводить проверки системы регуляции газов.

Кроме того, ведомство передало дело в прокуратуру для проведения уголовного расследования, уточняет агентство. Как утверждает министерство, в BMW знали о проблемах с охлаждающей жидкостью еще в 2015 году и создали специальную группу, чтобы отремонтировать неисправную деталь и скрыть проблему. При этом сама компания заявляла, что о неисправностях ей стало известно лишь в июле этого года, подчеркнули в ведомстве.

Представительство BMW в Южной Корее подтвердило результаты расследования министерства о причинах возгорания двигателей. Компания извинилась перед автовладельцами и обещала оперативно отозвать все оставшиеся в эксплуатации машины с неисправными деталями. Автоконцерн не стал комментировать заявление ведомства о попытках скрыть неисправность.

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