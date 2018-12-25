Католики всего мира отмечают Рождество

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных, следующие Григорианскому календарю, отмечают во вторник Рождество Христово. Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную службу в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане, которая транслировалась в прямом эфире по всему миру, сообщила служба печати Святого престола.

В полдень (15:00) глава Римско-католической церкви обратится к пастве с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру"). Все последние недели понтифик в своих проповедях напоминал о том, что нужно "радоваться свету от рождения Спасителя" и правильно воспринимать значение этого праздника, не сводя его только к застолью и подаркам. Церковь давно осуждает тенденцию потребления, которая сложилась вокруг Рождества на Западе.

"Рождество - это победа скромности и смирения над невежеством, простоты над излишеством, молчания над бессмысленным шумом и суетой. Сам Иисус - самый большой наш дар", - сказал Франциск на последней коллективной аудиенции 19 декабря. Ранее он неоднократно напоминал, что "Рождество наполняет сердца ощущением чуда", которое не может затмевать мишура повседневности.

Только католиков в мире насчитывается 1 млрд 200 млн человек.

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