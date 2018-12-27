В Японии казнили двух человек

27 декабря 2018 06:19 (UTC+04:00)

Смертные приговоры в отношении двух лиц приведены в исполнение в Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило в четверг агентство Киодо.

Как отмечает агентство, имена казненных не разглашаются. Приговор был приведен в исполнение утром в четверг по приказу министра юстиции Японии Такаси Ямаситы. В последний раз в этой стране высшая мера наказания была применена в июле, когда казнили оставшихся шестерых бывших руководителей секты "Аум Синрикё".

Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после приговора суда.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как бесчеловечную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. На критику из-за рубежа японцы отвечают, что в отличие от других стран в Японии не расстреливают преступников на месте преступления.

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