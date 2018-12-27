СМИ: Сеул начнет составление графика объединения дорог с Пхеньяном в начале 2019 года

Южная Корея приступит к составлению плана работ по модернизации и соединению железных и автомобильных дорог с КНДР в начале будущего года. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском министерстве объединения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Работа над планом начнется после завершения обсуждения результатов проведенных совместно с КНДР проверок состояния этих магистралей", - приводит агентство слова источника. По его данным, "итоги совместных инспекций, как ожидается, будут подведены в январе или феврале, общий график работ будет разработан на основе этих результатов".

Ранее министр государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Ким Хён Ми заявил, что подготовка к началу практических работ по объединению дорог двух Корей может занять от одного года до двух лет.

В среду на северокорейской станции Пханмун состоялась символическая церемония в честь планируемого начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР. Ей предшествовала 18-дневная совместная инспекция специалистами двух стран состояния этих магистралей на северокорейской территории. Кроме представителей Севера и Юга, в церемонии участвовали послы России в Южной Корее и КНДР Андрей Кулик и Александр Мацегора, замминистра транспорта Владимир Токарев, а также представитель ОАО "РЖД" в Пхеньяне Михаил Тюрников.

Выступавшие на церемонии подчеркнули, что стыковка железнодорожных путей Севера и Юга и их соединение с российским Транссибом и китайскими линиями позволит ускорить и удешевить доставку грузов из Южной Кореи в Евразию.

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