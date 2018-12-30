В ДРК понаблюдают за американцем, который мог заразиться вирусом Эболы

Медики проведут наблюдение за американцем, который, предположительно, заразился вирусом Эбола в Демократической Республике Конго, говорится в сообщении медицинского центра Nebraska Medicine, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 570, более 350 человек скончались в результате заболевания.

Американец занимался оказанием медицинской помощи в ДР Конго, где, предположительно, мог заразиться вирусом. Хотя у него нет симптомов заболевания, врачи города Омаха в Небраске проведут обследование. Мужчину доставили на частном самолете и автомобиле в зону, куда нет доступа для других пациентов и жителей. Наблюдение за ним займет до двух недель.

"Этот человек, возможно, подвергся воздействию вируса, но не болен и не заразен", - отметил специалист по инфекционным заболеваниям центра Тед Цеслак (Ted Cieslak).

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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